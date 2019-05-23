2019/05/23 | 12:47

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موقف العراق المائي اليوم الخميس..



الخزين يرتفع الى 55.23 مليار م3

اعلنت خلية مواجهة السيول الموقف المائي لهذا اليوم وجاء على النحو

التالي:1- محافظة نينوى:منسوب سد الموصل 323.83 مالايراد المائي 2054 م3/ثاالاطلاق 1750 م3/ثا.الخزين المائي 8.91 مليار م3منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.63 م.2- محافظة صلاح الدين:منسوب نهر دجلة في بيجي 106.17 م.التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 2600 م3/ثا.التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة

الحلوة 150 م3/ثا.التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 405 م3/ثا.3- محافظة كركوك:التصريف المطلق من سد دوكان 364 م3/ثا.المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس

باتجاه نهر دجلة 270 م3/ثا.4- محافظة بغداد:منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 27.99 م وبتصريف 340 م3/ثا.5- محافظة ديالى:اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 226 م3/ثا.منسوب سد حمرين 104.70 مالايراد المائي 300 م3/ثا.التصريف المطلق 380 م3/ثا.الخزين المائي في السد 2.64 مليار م3.6- محافظة واسط:مقدم سدة الكوت 18.06 مموخر سدة الكوت 12.38 ماطلاق سدة الكوت 317 م3/ثا.7- محافظة ميسان:التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 348 م3/ثا ويتم توزيعه

ضمن المحافظة بالشكل التالي:مهرب كميت مغلق.نهر الكحلاء 20 م3/ثانهر المشرح 11 م3/ثانهر العريض 50 م3/ثانهر البتيرة 148 م3/ثانهر المجر الكبير 77 م3/ثاتصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 77 م3/ثاتصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 65 م3/ثا8- محافظة البصرة:تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 758 م3/ثا.المناسيب المتحققة في شط العرب:القرنة 2.23 مالمدينة 2.26 مكتيبان 1.70 مالعشار 1.40 مسيحان 1.75 م9- محافظة ذي قار:التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود

المحافظة بحدود 140 م3/ثا.منسوب مقدم ناظم البدعة 9.00 ممنسوب مؤخر ناظم البدعة 7.05 مالتصريف المطلق من الناظم الى هور ابو زرك 43 م3/ثا.10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 540 م3/ثا.منسوب سد حديثة 138.86 مالاطلاق 216 م3/ثاالخزين 4.90 مليار م311- الخزين المائي أزداد الى 55.23 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ

من العام الماضي 17.33 مليار م3.الفراغ الخزني في الثرثار 17.19 مليار م3.توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1189 ميكا واط.

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