2019/05/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال علماء، أمس الأربعاء، إنهم اكتشفوا أحافير لأقدم نوع معروف من الفطريات، الأمر الذي قد يعيد تشكيل فهمنا لكيفية وصول الحياة لأول مرة إلى الأرض من المحيطات.وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، ظهرت الحفريات الجديدة خلال رحلة استكشافية جيولوجية، عام 2014، إلى حواف جرداء في القطب الشمالي الكندي، حيث لاحظ عالم الأبحاث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحفورة من مليار سنة قد تفسر ظهور الحياة على الأرض وكالة خطوة برس.

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