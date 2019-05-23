2019/05/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت الإندبندنت أونلاين، اليوم الخميس، مقالا للمحامية الأمريكية كارلي بيرسون حول ما يُتداول بخصوص تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إصدار عفو عن الجنود المدانين بارتكاب جرائم حرب خارج البلاد.المقال الذي جاء بعنوان “إذا أصدر ترامب عفوا عن الجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب، سنعرف المبادئ التي يدافع عنها”.تقول كارلي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاندبندنت تنتقد ترامب لإصداره عفوا عن مجرمي حرب في العراق وأفغانستان وكالة خطوة برس.

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