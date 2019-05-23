استقالة وزيرة بريطانية احتجاجا على طريقة إدارة ماي لملف بريكست

2019/05/23 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم استقالتها من منصبها احتجاجا على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لملفّ خروج المملكة المتحدة من الاتّحاد الأوروبي .وقالت ليدسوم :” بأسف بالغ وقلب حزين قرّرت الاستقالة من الحكومة “.وأوضحت وزيرة شؤون البرلمان في كتاب استقالتها أنّها خلال الأشهر الأخيرة التي قدّم فيها العديد من زملائها […]

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