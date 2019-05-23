تحالف سائرون: انتشار المخدرات أشد خطرا من الإرهاب

2019/05/23 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف سائرون، من خطر انتشار المخدرات في المجتمع معتبرا اياه اشد خطرا من الارهاب.

وقال المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية سلمان حسن, ان خطر آفة المخدرات لا يقل عن خطر عصابات داعش الاجرامية، وقد تزايدت عمليات المتاجرة بالحشيش وانواع المخدرات القادمة من خارج الحدود بشكل كبير ومتزايد بالسنوات الاخيرة، وخاصة عبر منفذ زرباطية الحدودي.

وانتقد حسن التلكؤ بالعمل في المنافذ الحدودية من جانب الاجراءات الرقابية اضافة الى تقصير في اداء الاجهزة الامنية، مطالبا السلطات التنفيذية بتشكيل لجنة امنية عليا في محافظة واسط ومحافظات اخرى لمتابعة اليات عمل المنافذ والتحقيق في حالات التقصير الحاصل في متابعة تلك الحالات من قبل القيادات الامنية بالمحافظات.

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