نائب عن الفتح: أية حرب مباشرة بين أميركا وايران ستحرق المنطقة بأكملها

2019/05/23 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستبعد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، ان تكون هناك حرب بين اميركا وايران، لافتا الى أن اية حرب مباشرة بين البلدين ستحرق المنطقة بأكملها، فيما اشار الى أن كل شخص مستفيد من تلك الحرب متهم بقصف السفارة الاميريكة في بغداد.وقال العبودي في تصريح صحافي، إن "الاميركان يصّعدون تجاه ايران من خلال العراق سواء من خلال سحب موظفيهم بالشركات النفطية، او تدخلات السفارة الاميرية المستمرة في الشأن العراقي، هناك تدخل واضح للامريكان في العراق".وأضاف العبودي، "اذا ما كان لدى الاميركان مشكلة مع ايران فليصّعدون هناك و ليس في العراق"، مؤكدا بالقول "انا استبعد ان تكون هناك الآن حرب في المنطقة، واي حرب مباشرة اميريكة مع ايران لا يمكن ان تقتصر على بقعة جغرافية وانما المنطقة بكاملها ستحترق".

وتابع العبودي، "نتمى أن يكون العراق بالحياد ولا يدخل بالصراع، لكن اذا وقع الصراع، لايمكن ان نتدخل، ولكن هناك ظروف ستجعل الجميع يشترك".

وبشأن الصاروخ الذي سقط وسط المنطقة الخضراء في بغداد، امس الاول الثلاثاء، اشار العبودي الى أن "كل شخص او جهة او دولة مستفيدة من الحرب بين اميركا وايران متهم بقصف السفارة الاميريكة في بغداد".

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