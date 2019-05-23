اصابة نجم كوميدي مصري بجلطة دماغية ..تعرف عليه

2019/05/23 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري الكوميدي محمد نجم حيث أصيب بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى.وكشف شريف محمد نجم نجل الفنان الكوميدي، أن والده يحتاج إلى دعوات محبيه وجمهوره، حيث وصل لمرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة خطيرة، موضحا عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن الأطباء منعوا عنه الزيارة بسبب حالته الحرجة.

محمد نجم من مواليد العام 1944، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات، بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص، كما أسس فرقة مسرحية حملت اسمه، وقدم مسرحيات عديدة أبرزها "عش المجانين" ا

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