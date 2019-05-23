2019/05/23 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى النائب عن تحالف البناء محمد كريم, الخميس, أن يكون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اسهم في اطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبضة الانتربول, مؤكدا أن عبد المهدي لايملك سلطة على الانتربول لكونها تمتلك حصانة دولية كاملة.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية اطلاق سراح محافظ كركوك السابق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب نافيا تدخل عبد المهدي لإطلاق سراح كريم: لايملك سلطة على الانتربول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب نافيا تدخل عبد المهدي لإطلاق سراح كريم: لايملك سلطة على الانتربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).