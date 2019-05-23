2019/05/23 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس محافظة كربلاء، الخميس، جلسته الاستثنائية لاقالة المحافظ عقيل الطريحي.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية عن مصدر حكومي، ان "مجلس محافظة كربلاء، عقد قبل قليل، جلسة استثنائية بكامل اعضاءه لاقالة المحافظ عقيل الطريحي".واضاف، ان "المجلس قرر ان تكون الجلسة علنية وبحضور مختلف وسائل الاعلام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كربلاء يجتمع بكامل اعضاءه في جلسة استثنائية .. تعرف على تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس كربلاء يجتمع بكامل اعضاءه في جلسة استثنائية .. تعرف على تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).