2019/05/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة في السودان، الخميس، للخروج إلى الشوارع وتسيير المواكب صوب مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، في “مليونية البناء والمدنية”، بعد فشل المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية.وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، في بيان، “تنطلق اليوم مليونية البناء والمدنية وفق حراكنا الثوري لحراسة مكتسبات الثورة وعزماً على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة السودانية تحشد لتظاهرة مليونية اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة السودانية تحشد لتظاهرة مليونية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).