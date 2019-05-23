التعليم توافق على افتتاح معهد كونفوشيوس في جامعة بغداد

2019/05/23 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التعليم والبحث العلمي قصي السهيل، الخميس، عن حصول الموافقة على افتتاح معهد كونفوشيوس في جامعة بغداد إطار نظام التبادل الثقافي بين العراق والصين.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “السهيل استقبل بمكتبه في وزارة العلوم السفير الصيني في العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له وقد حضر اللقاء كلاً من غسان […]

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