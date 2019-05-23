2019/05/23 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا مدير دائرة التقاعد في البصرة باسل العيداني تأخر بعض معاملات المتقاعدين إلى قلة الكادر العامل في الدائرة “داعيا الجهات ذات العلاقة الى رفد دائرته بموظفين جدد لغرض إكمال المعاملات بأسرع وقت ممكن .وقال ألعيداني في تصريح صحفي اليوم إن موظفي العقود والإجراء اليوميين المثبتين على الملاك الدائم من الفترة 9/4/ 2003 ولغاية12/31 /2018، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقاعد البصرة : قلة الكادر العامل في الدائرة وراء تأخر بعض معاملات المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقاعد البصرة : قلة الكادر العامل في الدائرة وراء تأخر بعض معاملات المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).