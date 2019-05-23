ضبط أصحاب مكاتب مـصرفية أهلية مُتلبسين بالنصب والاحتيال في نينوى

2019/05/23 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة نينوى، عن تمكُّنها من ضبط أصحاب مكاتب مصرفيَّةٍ تابعةٍ لمصرفينِ أهليَّينِ مُتلبِّسين بتهمة النصب والاحتيال.وأشارت المديريَّة في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “تمكُّنها بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات في […]

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