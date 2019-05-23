وزير التخطيط يصل الى السعودية على رأس وفد رفيع المستوى

2019/05/23 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغداد وصل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، الى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة رسمية من الهيئة العامة للاستثمار السعودية.وقال الدليمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “زيارة الوفد الى الرياض تأتي في اطار العمل المشترك ضمن المجلس التنسيقي […]

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