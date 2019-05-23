2019/05/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وزير التعليم والبحث العلمي قصي السهيل، الخميس، عن حصول الموافقة على افتتاح معهد كونفوشيوس في جامعة بغداد إطار نظام التبادل الثقافي بين العراق والصين.وذكر بيان للوزارة تلقته “خطوة برس”، أن “السهيل استقبل بمكتبه في وزارة العلوم السفير الصيني في العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له وقد حضر اللقاء كلاً من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على افتتاح معهد كونفوشيوس في جامعة بغداد وكالة خطوة برس.

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