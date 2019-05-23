الليلة.. فريق الشرطة في مواجهة الصقور بديربي العاصمة

2019/05/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​يستضيف ملعب الشعب الدولي، اليوم الخميس، قمة لقاءات الأسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حين يلاقي الشرطة غريمه القوة الجوية.

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