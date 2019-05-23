الصحة النيابية تطالب باستحداث هيئة خاصة للبيئة وليست وزارة

2019/05/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكدت عضو لجنة الصحة النيابية، غايب العميري، اليوم الخميس، أن مطالبات لجنته واضحة باستحداث هيئة للبيئة وليست وزارة كما تطالب بعض الكتل السياسية، مبينا ان من أكبر الاخطاء دمج الصحة بوزارة البيئة .

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