مصرف بغداد يعيد افتتاح فرع الفلوجة

2019/05/23 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف بغداد ،الخميس، عن افتتاح فرع الفلوجة بعد إعادة تأهيله وتطويره لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين .

وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان " المصرف اعاد تأهيل فرعه في مدينة الفلوجة بعد تعرضه للتخريب خلال سيطرة المجاميع الارهابية "داعش" على المدينة واستعادة القوات الامنية للمدينة " ، مشيرا الى انه " سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية للمحافظة".

واضاف انه " سيقدم خدماته المصرفية للمواطنين من خلال فتح الحسابات المصرفية وتوفير السيولة النقدية".

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