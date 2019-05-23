الهند تكشف عن اسرع صاروخ عابر للقارات

2019/05/23 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قنوات عربية وعالمية عن مصدر هندي، ان" الهند تقوم بتطوير الصاروخ الاسرع من الصوت بالاشتراك مع روسيا اذ تبلغ سرعته القصوى 3450 كيلومتراً في الساعة وهو اسرع بمرة ونصف من طائرة الكونكورد الفرنسية، فيما افادت تقارير وسائل الإعلام الهندية أنها تعتزم البدء ببيعه قريباً في الخارج".من جانبها قالت وزارة الدفاع الهندية إن" صاروخ براهموس يوفر للقوات الجوية الهندية القدرة المنشودة بشدة لتوجيه ضربات من نطاقات مواجهة بعيدة على أي هدف في البحر أو على الأرض بدقة بالغة في النهار أو الليل وفي جميع الأحوال الجوية".انتهى..م.ر

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