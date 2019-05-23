مقتل 3 دواعش والقبض على آخر بعملية نوعية غربي الأنبار

2019/05/23 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و قال المصدر، إنه" وبعملية نوعية تمكنت القوات الأمنية من قتل 3 دواعش وهم "سيف الدين مهند عبد الرحمن نجم مسلم الكبيسي، محمد دحام حاجي الجبوري، زياد طارق حسين عبد الله".وأضاف أنها" تمكنت ايضا من القبض على الإرهابي عمار فواز إسماعيل الشوف‏ في صحراء قضاء الرطبة غرب محافظة الانبار".انتهى..م.ر

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