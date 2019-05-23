2019/05/23 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صوت مجلس محافظة كربلاء بالاغلبية المطلقة على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان مجلس محافظة كربلاء المقدسة صوت وخلال جلسة طارئة على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي للمرة الثانية بأغلبية مطلقة”.واكد ان” 17 عضو صوتوا على اقالة الطريحي من أصل 26 كانوا حاضرين في جلسة اليوم”

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