إجراءات مشددة في الأنبار لحماية الأراضي الزراعية من الحرق

2019/05/23 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ، الخميس، عن اتخاذ اجراءات امنية مشددة لحماية الاراضي الزراعية في عموم مدن المحافظة.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية وبالتعاون والتنسيق مع مزارعي مدن الانبار اتخذت اجراءات امنية مشددة للحيلولة دون قيام مجهولين بحرق المحاصيل الزراعية كما حصل في […]

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