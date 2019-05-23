مجلس كربلاء يصوت على إقالة المحافظ الطريحي

2019/05/23 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صوت مجلس محافظة كربلاء، الخميس، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.وقال مراسل “خطوة برس” ان “مجلس محافظة كربلاء وخلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم، صوت على إقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه”.واضاف ان “17 عضوا من مجلس المحافظة صوت على إقالة الطريحي من أصل 25 عضو”.يذكر ان مجلس محافظة

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