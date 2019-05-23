مع اقتراب عيد الفطر.. الكمارك تمنع دخول لعب الاطفال

2019/05/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - واسط

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي في محافظة واسط، أعادة إصدار إرسالية لعب أطفال على شكل أسلحة، كونها محرضة على

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