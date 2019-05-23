محافظ الأنبار يوعز بتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب السائبة

2019/05/23 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الخميس، أن محافظ الانبار علي الدليمي اوعز بتشكيل لجنة مختصة للاشراف على حملات مكافحة الكلاب السائبة التي انتشرت بشكل لافت في عموم مدن المحافظة.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز بتشكيل لجنة مختصة مؤلفة من ممثلين عن دوائر […]

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