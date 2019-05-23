بلدية الكرادة تزيل دور وابنية تجارية مخالفة للقانون

2019/05/23 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت أمانة بغداد، الخميس، إزالة عدد من الأساسات المتجاوزة جنوب شرق بغداد.وذكر بيان لإعلام الأمانة، تلقته “خطوة برس”، إن “بلدية الكرادة، وبالتعاون مع مديرية أمن وحراسات أمانة بغداد، قامت بحملة ضمن منطقة الزعفرانية أزالت خلالها دارين متجاوزين و4 أساسات لدور متجاوزة”.واشار البيان، إلى أن “البلدية أزالت أيضاً، عدداً من رمبات

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