الانتربول يرفض تسليم محافظ كركوك السابق لاربيل

2019/05/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء، ان ضغوطا تمارس على سفير العراق في بيروت لاطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المطلوب للقضاء العراقي.وذكرت مصادر ان “قوة القت القبض على محافظ كركوك نجم الدين كريم في مطار بيروت يوم امس الثلاثاء دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفي الوقت الذي نفت مصادر مقربة من نجم الدين كريم اعتقاله، اكدت مصادر مطلعة ان السفير العراقي في بيروت تمارس عليه ضغوطا سياسية لاطلاق سراحه”.ونقلا عن المصادر قولها ان “اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان لاستلام كريم الذي احتجز أمس في مطار بيروت”، مبينا ان “هناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي”.أضاف أن “الإنتربول أبلغ سلطات كردستان بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان”، مشيرا الى ان “عملية تسليمه لن تكون لأربيل”.

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