بالتفاصيل.. مجلس كربلاء يقيل المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية

2019/05/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة كربلاء، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي، في جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس، وبحضور 26 عضواً من اصل 27.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، عن مصدر حكومي، ان "مجلس المحافظة صوت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي، في جلسة استثنائية عقدها اليوم".

واضاف، ان "17 عضواً من اصل 26 عضواً حاضراً في الجلسة، صوتوا على اقالة الطريحي".

وعقد مجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس، جلسته الاستثنائية لاقالة المحافظ عقيل الطريحي.

واقال مجلس محافظة كربلاء بالتصويت السري، في الثامن من كانون الثاني 2019، بالاغلبية المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.

وأعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء (20 شباط 2019)، أن المحكمة الادارية ردت قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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