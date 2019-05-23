عضو بمجلس كربلاء: جلسة إقالة الطريحي غير قانونية

2019/05/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو مجلس كربلاء محمد الموسوي، الخميس، إن جلسة إقالة المحافظ عقيل الطريحي "غير قانونية"، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية سترد قرار الإقالة.

وقال الموسوي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها السومرية نيوز، إن "الجلسة غير قانونية بسبب عدم حضور محافظ كربلاء، وله أسبابه لعدم الحضور".ومضى الموسوي إلى القول: "أؤكد أن المحكمة سترد القرار".

وكان مجلس كربلاء صوت، في جلسة استثنائية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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