القوة الجوية تتسلم 4 مقاتلات كورية

2019/05/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت قيادة القوة الجوية ، اليوم الخميس، تسلمها 4 طائرات مقاتلة من نوع T-50 كورية جنوبية.وقالت القيادة: “وصلت 4 طائرات نوع T-50 من كوريا الجنوبية اليوم إلى العراق”.وكانت قيادة القوة الجوية العراقية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن 4 طائرات مقاتلة من طراز T50 الكورية ستصل إلى العراق قبل نهاية الشهر […]

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