القبض على ارهابي مبتز في بغداد

2019/05/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على أحد المطلوبين بتهمة الابتزاز في بغداد وذكر بيان للمديرية ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الأولألقت القبض على أحد المتهمين شمالي العاصمة صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة 1/4 إرهاب من قانون العقوبات جاء […]

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