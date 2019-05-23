مقرر البرلمان: رفع جلسة

2019/05/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مقرر مجلس النواب برهان الدين اسحاق، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان التي من المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم ستكون الأخيرة، مشيرا إلى أن المجلس سيرفع جلساته إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

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