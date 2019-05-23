بعد فشل المفاوضات مع المجلس العسكري..المعارضة السودانية تحشد لتظاهرة مليونية اليوم

2019/05/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة في السودان، اليوم الخميس، للخروج إلى الشوارع وتسيير المواكب صوب مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، في “مليونية البناء والمدنية”، بعد فشل المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية.

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