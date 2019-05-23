2019/05/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس كربلاء يصوت على اقاله الطريحي بالاغلبية المطلقة

23/05/2019 13:36:00 PM |

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واع / مكتب كربلاء / ت .ح

صوت مجلس محافظة كربلاء ، الخميس ، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي للمرة الثانية بأغلبية مطلقة.





وذكر مصدر في المجلس لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة للتصويت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي وللمرة الثانية بالاغلبية المطلقة .





واضاف ان" 17 عضو صوتوا على اقالة الطريحي من أصل 26 كانوا حاضرين في جلسة اليوم".





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