2019/05/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

حذر نواب كربلاء، الخميس (23 أيار 2019)، من افة تهدد المحاصيل الربيعية والصيفية ، مطالبين وزارة &n...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نواب كربلاء يحذرون من آفة تهدد المحاصيل الربيعية والصيفية ويوجهون طلباً لوزارة الزراعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نواب كربلاء يحذرون من آفة تهدد المحاصيل الربيعية والصيفية ويوجهون طلباً لوزارة الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).