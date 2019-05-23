قائد عمليات الرافدين في الحشد ينتقد تصريحات حيدر الملا بشأن حل الحشد الشعبي

2019/05/23 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الساعدي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مواقف الملا تتناغم مع المخططات الاميركية والصهيونية التي تسعى لحل الحشد كونه افشل مشروعها الداعشي في المنطقة"، مضيفا، ان" قوات الحشد الشعبي تتحرك بأمر القائد العام للقوات المسلحة وقراراته سارية لقادتها ومقاتليها واي كلام خلاف ذلك عاري عن الصحة".واوضح قائد عمليات الرافدين، ان" موقف الحشد تجاه الاحداث الاخيرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين امريكا متناغم مع موقف الحكومة وقادة الحشد".من جانبهم اكدوا قادة الحشد على اهمية وحدة العراق ليستطيع المساندة والمساعدة في انهاء التوتر في المنطقة".انتهى..م.ر

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