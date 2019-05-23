مجلس كربلاء يصوت على اقالة الطريحي بأغلبية مطلقة

2019/05/23 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، ان" مصدرا من داخل مجلس المحافظة اكد تصويت 17 عضوا على اقالة الطريحي من أصل 26 كانوا حاضرين في جلسة اليوم".واضاف المراسل بحسب المصدر، ان" هذه النسبة تعتبر اعلى نسبة وهي اغلبية مطلقة داخل مجلس محافظة كربلاء المقدسة".انتهى..م.ر

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