نائب: البرلمان بدأ بوضع الخطط السليمة من أجل حل أزمة السكن

2019/05/23 | 14:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، الخميس، أن مجلس النواب بدأ بوضع الخطط السليمة من أحل حل ازمة السكن.

وقال حبيب في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز"، نسخة منه، إنه “مازالت أزمة السكن واحدة من أهم معوقات التنمية في بلادنا.



ومازلنا بحاجة الى ملايين الوحدات السكنية في عموم العراق”.

وأضاف حبيب، “أستطيع القول بدأنا الآن عبر اللجان المتخصصة في مجلس النواب بوضع الخطط السليمة من أجل حسم هذا الموضوع”.

وتابع “ملف السكن من شأنه وضع حد لمشاكل وعوائق إجتماعية وإقتصادية وتنموية وإستثمارية”، مؤكدا أن “التخطيط السليم والإرادة القوية هما الكفيلان ببدء الخطوات الواثقة بإتجاه تحقيق هذا الهدف النبيل”.





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