2019/05/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير النقل عبد الله لعيبي ،الخميس، بحث السبل الكفيلة للاسراع في توقيع اتفاقية النقل الجوي بين العراق ولبنان.

وذكر بيان لإعلام الوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان لعيبي "التقى في مقر الوزارة السفير اللبناني علي اديب الحبحاب والوفد المرافق له لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال النقل".

ونقل البيان عن الوزير تأكيده أن "الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح افاق جديدة للتعاون في مجال النقل كافة ،لاسيما البحري والجوي ، لما له من مردودات اقتصادية مهمة للبلد"، مبيناً انه "سنبحث السبل الكفيلة للاسراع في توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين".

من جهته اعرب السفير الحبحاب بحسب البيان عن "سروره بحفاوة الاستقبال من قبل وزير النقل"، متمنيا لـ "الوزارة المزيد من التقدم والعطاء".

وأكد الجانبان ان "اللقاء سيكون إنطلاقة جديدة للتعاون المشترك ومواصلة الجهد المثمر بين البلدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية في مجال النقل الجوي بين العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية في مجال النقل الجوي بين العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).