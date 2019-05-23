2019/05/23 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد علي، الخميس، بتحريك دعوى جزائية ضد مسؤولين في الاقليم حول رواتب الموظفين والبيشمركة.وقال علي في مؤتمر صحفي حضرته “خطوة برس”، انه “بعد قيام المدعي العام في اربيل ابوبكر حامد عبدالله بمفاتحة قاضي تحقيق النزاهة في اقليم كردستان مطالبا بتحريك دعوى جزائية بحق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلب نيابي لتحريك دعوى جزائية حول “سرقات” مسؤولين في كردستان وكالة خطوة برس.

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