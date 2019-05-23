العراق يتسلم وجبة جديدة من طائراتT50 كورية الصنع

2019/05/23 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة القوة الجوية، تسلمها وجبة جديدة من الطائرات الحربية الكورية الصنع.

وأوضحت القيادة في بيان، ان الوجبة الجديدة تضمنت أربعة طائرات من طراز “تي خمسين”، ضمن العقد الموقع بين العراق وكوريا الجنوبية عام الفين وثلاثة عشر، لشراء أربع وعشرين طائرة من الطراز المذكور، على ان تسلم هذه الطائرات للعراق على شكل دفعات، بهدف تعزيز القوة القتالة الدفاعية والهجومية للقوة الجوية العراقية.

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