مجلس كربلاء يصوت على اقالة الطريحي

2019/05/23 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ صوت مجلس محافظة كربلاء، يوم الخميس، في جلسة استثنائية على اقالة المحافظ عقيل الطريحي.وقال مصدر حكومي مطلع، ان "مجلس المحافظة صوت على اقالة المحافظ عقيل الطريحي، في جلسة استثنائية عقدها اليوم".

واضاف المصدر، ان "17 عضواً من اصل 26 عضواً حاضراً في الجلسة، صوتوا على اقالة الطريحي".

وحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الجلسة التي شهدت اقالة المحافظة كانت "بحضور 26 عضو من اصل 27 ".



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