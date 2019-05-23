بالتنسيق مع خلايا نائمة.. مجموعة إرهابية تنوي زعزعة امن واستقرار البلد

2019/05/23 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب أقوال مجموعة ارهابية ضبط بحوزتهم كدس من الأسلحة والكواتم والمواد المتفجرة.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ صدقت اقوال مجموعة إرهابية بعد القاء القبض عليهم وبحوزتهم كدس من الاسلحة والكواتم بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة امن واستقرار البلد".

وأضاف، "كما تم ضبط بحوزتهم مواد متفجرة وقاذفات وأسلحة متوسطة معدة لأعمال ارهابية، بالتنسيق مع خلايا نائمة، بحسب اعترافاتهم".

ولم يوضح البيان فيما اذا كان قد اعترف المتهمين بانتمائهم الى اي جهة ارهابية.

واشار البيان الى، انه "تم تصديق اقوال المجموعة وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



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