محامي ترامب ينضم لفريق الدفاع عن مجرمي الحرب في العراق

2019/05/23 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة “سان دييغو يونيون تربيون”، الخميس، بأن احد محامي الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد انضم الى فريق محامي الدفاع في البحرية الامريكية في جلسات محاكمة عناصر المارينز المتهمين بارتكاب جرائم حرب وقتل للمدنيين في العراق .وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” محامي الرئيس الامريكي مارك موكاسي […]

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