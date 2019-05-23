أمانة بغداد تزيل عدد من المتجاوزين في بغداد

2019/05/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، إزالة عدد من الأساسات المتجاوزة جنوب شرق بغداد.

وذكر بيان لإعلام الأمانة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه إن "بلدية الكرادة،

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