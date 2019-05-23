ترامب يبحث عفوا عنه..تطور بمحاكمة ضابط أمريكي اتهم بجرائم حرب في العراق

تسريبات ملفات سريةوقرر القاضي بالقوات البحرية ،الكابتن آرون رو، الذي يرأس المحاكمة إتاحة وقت إضافي للإجابة عن أسئلة تتعلق بأساليب استخدمها الادعاء التابع للبحرية لتحديد مصدر تسريبات من ملفات سرية بالقضية.وأمر القاضي الادعاء بتزويد فريق الدفاع بمزيد من المعلومات عن نطاق وطبيعة تحقيقاته، بما في ذلك الإبلاغ بما إذا كان هناك أحد ما موضع تدقيق.
وكان المحامي المدني تيموثي بارلاتوري الذي يقود فريق الدفاع عن غالاهار قد اتهم الادعاء وجهاز التحقيقات الجنائية بالبحرية بمراقبة فريق الدفاع وصحفيين بشكل غير قانوني عن طريق برنامج تتبع إلكتروني زُرع سرًا في رسائل إلكترونية، وقال إن مثل هذه الأساليب بمثابة تنصت بغير إذن.
وتدخل ترامب في قضية غالاهار في آذار/مارس الماضي عندما أمر بنقله إلى حجز أقل تشديدًا على سبيل ”التكريم لخدماته السابقة لبلدنا“.
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