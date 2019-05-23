التربية تتابع اكمال المدرسين لمناهج الثالث المتوسط

2019/05/23 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛وجه ﺟﻬﺎز اﻻﺷـــﺮاف اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ في الوزارة بمتابعة اﻛــﻤــﺎل اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟــﺘــﺪرﻳــﺴــﻴــﺔ بالمدارس لمناهج ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ المتوسط والتي ستبدأ امتحاناتهم الوزارية بعد عطلة عيد الفطر المبارك المصادف ٢٠١٩/٦/١١ .وذكرت الوزارة في بيان بان “الوزارة رﻓــــﺪت ﺑــﺨــﻄــﺔ اﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ المدارس ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫــﻴــﺄت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﺟــﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻇــﺮوف ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮت […]

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