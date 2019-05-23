تعرف على فقرات جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/05/23 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ 21 من الدورة النيابية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الاولى، قراءة وتصويت ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، أهمها،التصويت على مشروع قانون الادارة المالية.

وتنشر النور نيوز جدول أعمال الجلسة رقم 21 الخميس 23 / ايار /2019 كما ورد من الدائرة الاعلامية وهي كالاتي:

قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم)

اولاً: التصويت على مشروع قانون الادارة المالية.



(اللجنة المالية).



(53 مادة).

ثانيـاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999.



(لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار، لجنة الامن والدفاع).



( 6 مادة).

ثالثا: استمرار مناقشة موضوع معالجة ازمة السكن.



(لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي).

رابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ( 12) لسنة 2018.( لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، اللجنة القانونية).



(4 مادة).

ومن المفترض ان تبداء الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم الا انها حتى الان لم تعقد بعد.

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