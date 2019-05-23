وصول 4 طائرات كورية نوع T 50 الى العراق

2019/05/23 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت القوة الجوية العراقية، الخميس، عن تسلمها أربع طائرات جديدة نوع T50 من كوريا الجنوبية.

وقالت قيادة القوة الجوية في بيان وصل “النورنيوز” نسخة منه، ان “أربع طائرات نوع T50 من العقد الكوري وصلت الى العراق”.

يشار الى ان العراق تسلم الوجبة الثالثة من طائرات T50 الكورية في تشرين الأول الماضي والتي تضمنت ست طائرات

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