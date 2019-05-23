لجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية: تشكيل لجنة لغرض تقييم الأضرار الناجمة عن حرق البساتين

2019/05/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، عن تشكيل لجنة مختصة لغرض تقييم الأضرار الناجمة عن حرق البساتين فـي ست محافظات.

وذكر رئيس اللجنة، سلام الشمري، في تصريح اوردته جريدة الصباح، ان الزراعة النيابية قامت بتشكيل لجنة من أجل تقييم الأضـرار الناجمة عن حرق البساتين، مبينا ان هناك سعي لتفعيل قانون حماية الثروات النباتية والحيوانية والصناعية، وبالتالي ضمان تعويض المتضررين جراء الأضرار بالمزروعات وخاصة في محافظة صلاح الدين، حيث تعد أكثر المحافظات تضررا من عمليات التخريب التي طالت البساتين.

واوضح الشمري، أن هنالك مبالغ مالية كانت قد رصدت لتعويض المتضررين جراء نفوق الأسماك ومزارع الشلب.

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